Работникам УЗ разрешат пользоваться газовыми балончиками, – министр

Работникам Укрзализныци разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Громадського радио.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики. Рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским. А использовать газовый баллончик — это лучше, чем не использовать ничего вообще" , – говорит Криклий.

Напомним, в поезде сообщением "Киев– Мариуполь" ночью 31 июля неизвестный без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.

Анастасия Луговая рассказала, что ночью 31 июля около трех часов ночи она проснулась от ударов по голове в купе поезда.

Мужчина, одетый лишь в трусы, схватил женщину за горло. Она начала кричать, от чего проснулся ее сын, который также начал кричать и просить не бить маму". Нападавший собирался ударить и ребенка, однако женщина пообещала выполнить его требования, и попросила не трогать сына. Женщина была вынуждена пойти в купе к злоумышленнику, но тем временем громко заплакал ее сын, и она под предлогом его успокоить смогла убежать от нападавшего. Спустя сутки женщина опубликовала свое селфи с разбитым лицом. Работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд Киев – Мариуполь и побил женщину, уволят.