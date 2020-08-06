Семьям погибших АТОшников подняли пенсии

Доплаты к пенсиям, которые получат члены семей погибших на Донбассе военнослужащих, касаются тех украинцев, чьи родственники-военнослужащие погибли в 2014-2015 году. Их насчитают к пенсиям 9 тысяч членов семей погибших военных.

Об этом сообщается на сайте президента.

До этого момента существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже.

"Я был в Луцке последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать сказала: "Неужели наши дети, которые погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо?" Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос", – пояснил Владимир Зеленский, выступая с соответствующей инициативой.

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Президент отметил, что это решение затронет девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

"У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковые. Мы одинаково ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет", – сказал Зеленский.

Суть вопроса

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, почему появилась разница в денежном эквиваленте в вопросе пенсионного обеспечения семей погибших военных в первые годы войны.

По ее словам, речь идет о тех военнослужащих, которые "не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания".

"Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие – в полтора-два раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установило адресные доплаты к пенсиям", – отметила она.

Цена вопроса

Министр социальной политики рассказала, что теперь самая маленькая пенсионная выплата для членов семей погибших военных, где есть один нетрудоспособный, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных – 12 200 грн, если трое – максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

Когда получат надбавку

Лазебная уточнила, что на данный момент Пенсионный фонд проводит перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат сразу две выплаты – и за август, и за сентябрь.