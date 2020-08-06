Купил кофе и сладкого. Зеленский выложил фото из магазина на Донбассе

Глава государства показался в магазине в сопровождении охраны.

Об этом сообщила в Instagram пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель.

"В Донецкой области президент решил купить кофе и сладостей. Обычный продуктовый магазин в Бахмуте. 5-минутная остановка и общение с людьми", – подписала она видеокадры.

Кроме того, Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал фото посещения магазина.

"Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно – улыбками наших искренних людей", – написал он в подписи к кадрам, на которых видно, что президент стоит возле весов, выбрав конфеты.

На еще одном кадре Зеленский проходит мимо кассы со стаканом кофе.

Зеленский со стаканом кофе в супермаркете Бахмута

Зеленского помимо охраны сопровождали журналисты. О чем он говорил с покупателями – неизвестно.

Президента в магазине сопровождали охранники

Напомним, ранее Зеленского видели в супермаркете Киева. 6 июня президента Владимира Зеленского заметили в супермаркете Good Wine в Киеве.