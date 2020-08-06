Украина нуждается в европейском тарифном регулировании для электросетей - Ариэль Коэн

Без конкурентоспособной, современной и надежной системы электросетей Украина остается в опасности испытать энергетическое принуждение Кремля. Для создания такой системы необходимо внедрение европейского стимулирующего регулирования.

Такое мнение высказал Ариэль Коэн, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций, в статье для международного энергетического издания.

По его мнению, для защиты страны от внешней агрессии, Украине нужно поддерживать сильную армию и процветающую экономику, привлекательную для инвесторов. В то же время генерирующие и распределительные сегменты электроэнергетического сектора полуразрушены.

"Сети, которые были унаследованы от Советского Союза, были лишь минимально модернизированы. Нынешний устаревший тарифный режим оставляет сложный сектор непривлекательным для частных инвестиций", - пишет эксперт в сфере энергетики.

Эксперт говорит, что размер необходимых инвестиций в 12,5 млрд долларов до 2030 года. Каждый километр электросети требует 1500 долларов США в год, а сейчас тратится 200 долларов.

"Для привлечения инвесторов, готовых к столь значительным капитальным затратам, правительству Украины необходимо предложить им чрезвычайно привлекательные, стабильные и предсказуемые условия", - подчеркнул Коэн.

Коэн говорит, что такими условиями являются принята в Европе методология для установления рентабельности инвестиций в инфраструктуру известна как тариф RAB (регуляторная база активов). Она оказались успешной в Чехии, Венгрии, Польше, Румынии.

"Критически важно, чтобы внедрение RAB-тарифов соответствовало модели других европейских стран. Это означает, что норма прибыли не может быть ниже средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в стране. Эта ставка должна быть одинаковой для всех активов, не делить их на "старые" и "новые". Такой подход позволит не только поддерживать и ремонтировать старую сеть, но и обеспечить давно просроченную приватизацию нескольких распределительных компаний, которые до сих пор находятся в государственной собственности", - подчеркнул Коэн.

Эксперт убежден, что если реформы не состоятся, западные инвесторы могут покинуть Украину, как это было ранее в 2013 году. До марта 2013 года американской компании "AES Corporation" принадлежали две региональные дистрибьюторские компании (Киевоблэнерго и Ривнеоблэнерго), но из-за неблагоприятной бизнес-среды "AES Corporation" продала эти активы и покинула украинский рынок.