Планируют экстрадировать 28 человек. В Офисе прокурора рассказали детали переговоров с Беларусью по "вагнеровцам"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком по вопросу экстрадиции 28 человек, задержанных в Беларуси.

"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса Генерального прокурора запрашивать выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", – говорится в сообщении.

Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых, Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Беларуси.

"Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной", – передают в пресс-службе.

Напомним, 32 боевика частной военной компании Вагнера были задержаны под Минском, ночью 29 июля. Еще одного члена группировки задержали на юге страны. В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждали задержание боевиков из российской частной военной компании.

В Украине задержанным в Беларуси "вагнеровцам" сообщили о подозрении, а Офис президента Украины настаивает на экстрадиции боевиков в Украину.