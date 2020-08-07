Капитану затонувшего танкера Delfi вынесли приговор

Приморский районный суд Одессы приговорил капитана затонувшего в Одессе танкера "Delfi" к одному году ограничения свободы.

Об этом сообщает Думская.

Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

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Напомним, танкер-заправщик Delfi дрейфовал на мели на побережье в районе порта г. Одессы в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года и через три дня перевернулся.

Все попытки поднять танкер были неудачными. Тем временем в акватории Одессы намечается экологическая катастрофа: из танкера вытекает горючее. Профильная комиссия Одесской ОГА признала ситуацию вокруг танкера чрезвычайной местного уровня, и теперь снятием его с мели займется государство.