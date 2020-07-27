Для эвакуации затонувшего танкера Delfi в Одессе судно могут разрезать на части. Такая инициатива рассматривается на совещании экспертов в госпредприятии "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Об этом на брифинге сообщил глава АМПУ Александр Голодницкий.

По его словам, готовый план, согласно которому танкер могут разрезать на две части, предложила турецкая компания. Согласно плану, после разрезки в первую очередь уберут носовую, а затем кормовую часть судна. Стоимость работ оценивается в 1 миллион долларов плюс дополнительные затраты.

При этом Голодницкий отметил, что подъем танкера может произойти не ранее сентября.

"Думаю, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23-24 августа. Подписание контрактов – в конце августа, соответственно начало работ можно ожидать не ранее сентября", – сказал глава АМПУ.

В свою очередь, глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что "судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец возместит стоимость работ и нанесенный ущерб".

Кроме того, как уточняет Укринформ, директор профильного департамента Одесского горсовета Виктор Кузнецов заявил, что усилия компании-подрядчика Smart Marine Concept, нанятой владельцем танкера Delfi для снятия судна с мели, не могут увенчаться успехом из-за того, что вес танкера намного больше по сравнению с грузоподъемностью примененных понтонов.

Напомним, танкер-заправщик Delfi дрейфовал на мели на побережье в районе порта г. Одессы в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года и через три дня перевернулся.

Все попытки поднять танкер были неудачными. Тем временем в акватории Одессы намечается экологическая катастрофа: из танкера вытекает горючее. Профильная комиссия Одесской ОГА признала ситуацию вокруг танкера чрезвычайной местного уровня, и теперь снятием его с мели займется государство.