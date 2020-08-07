У певца Виктора Павлика умер сын

21-летний Павел Павлик, сын певца Виктора Павлика умер после нескольких борьбы с раком.

Об этом сообщила мать Павла Лора Созаева на своей странце в Facebook.

8 октября 2018 года Виктор Павлик сообщил, что у его сына Павла обнаружили онкозаболевание. Парню диагностировали рак позвонков, поэтому певец обратился за помощью к своим сторонникам.

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За считанные дни певец собрал необходимую сумму и прооперировал сына.

В июне парень рассказал, что прекращает лечение, но не прекращает борьбы и не оставляет верить в выздоровление.

Павел говорил, что уже прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

"Каждый раз, проверяя каждые несколько месяцев свой организм с помощью МРТ и КТ, я верил что эта зараза умрет от постоянного лечения химикатами, которые повреждают кроме больных клеток еще и здоровые, и оставит мой организм в покое. Однако этого так и не произошло", – написал он.

Последние недели Павел находился в хосписе.