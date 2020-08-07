Телеканал "112 Украина" заявляет о попытке рейдерского захвата СБУ по заданию Зеленского

Шевченковский райсуд Киева 6 августа отказал СБУ и прокуратуре в аресте корпоративных прав телеканала "112 Украина" и передаче их АРМА (Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений), заявляет телеканал.

На телеканале "112 Украина" обращение СБУ в суд с таким запросом считают очередной попыткой рейдерского захвата, совершенной по прямому приказу президента Владимира Зеленского. Телеканал уверен, что данные действия власти являются абсолютно незаконными.

После прихода Владимира Зеленского к власти с целью давления на телеканалы "112 Украина", NewsOne и их собственника – оппозиционного народного депутата Тараса Козака – 8 июля 2019 года было инспирировано уголовное производство № 42019000000001445, согласно которому правоохранители проводят незаконное, политически мотивированное расследование, считают в "112 Украина".

По мнению "112 Украина", попытка рейдерской атаки на телеканал была осуществлена по указанию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие задачи получили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

В результате Главное следственное управление Службы безопасности Украины по согласованию с Офисом генерального прокурора обратилось в Шевченковский районный суд г. Киева с ходатайством об аресте корпоративных прав группы компаний телеканала "112 Украина" и их передаче в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

В случае удовлетворения такого ходатайства, АРМА (государственный орган) может назначить управителя для частного телеканала "112 Украина" либо продать его третьему лицу на торгах. То есть телеканал может быть принудительно и безвозвратно отнят у сегодняшнего собственника по политическим мотивам.

Эти действия имеют незаконный характер, являются рейдерством на самом высоком государственном уровне и представляют собой составы конкретных уголовных преступлений: злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог, злоупотребление влиянием (статьи 364, 365, 366, 369-2 УК Украины) и других, заявляют в "112 Украина".

Сегодня суд отказал СБУ и Офису генерального прокурора и не поддержал давление на телеканал.

"112 Украина" связывает попытку рейдерского захвата телеканала с намерением власти установить цензуру в стране накануне местных выборов. Канал утверждает, что это также давление Президента Зеленского на собственника канала - оппозиционного народного депутата Тараса Козака.

Напомним, "112 Украина" – это частный информационный телеканал, который с 2013 года ведет вещание в прямом эфире. В сентябре 2019 года Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания лишил канал лицензии на вещание в эфирной цифровой сети, однако "112 Украина" продолжает вещание через спутники.

Ранее телеканал заявлял о продолжающемся давлении со стороны властей.