Международный редсовет канала "112 Украина" заявил о продолжении давления на вещателя со стороны властей

В связи с попыткой Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора Украины добиться судебного решения, позволившего бы арестовать имущество и корпоративные права телеканала "112 Украина", Международный редакционный совет телеканала подготовил соответствующее заявление, в котором обращается к украинской и мировой общественности с просьбой поддержать СМИ.

В Заявлении, адресованном дипломатическим учреждениям и международным организациям в сфкере защиты прав журналистов, в частности, сказано:

"Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" расценивает сегодняшнюю попытку украинской власти добиться от Шевченковского районного суда г. Киева решения, которое бы позволило арестовать корпоративные права телеканала "112 Украина" и передать их в управление АРМА, как попытку рейдерского захвата телеканала со стороны Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора Украины по указанию президента Украины Владимира Зеленского".Международный редакционный совет, в состав которого входят, в частности, депутаты разных созывов Европарламента Нейтан Гилл (Великобритания), Арне Герике (Германия) и Дэвид Коберн (Великобритания), выражает поддержку коллективу "112 Украина" и отмечает, что приложит максимум усилий для привлечения внимания к проблеме и срочной защите телеканала, "нынешние нападки на который свидетельствуют о серьезной угрозе независимости СМИ в Украине".

"Международный редакционный совет рассматривает дело против телеканала "112 Украина" как надуманную и политически мотивированную попытку украинской власти продолжить давление на оппозиционный телевизионный канал", – говорится в заявлении.

Напомним, "112 Украина" – это частный информационный телеканал, который с 2013 года ведет вещание в прямом эфире. В сентябре 2019 года Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания лишил канал лицензии на вещание в эфирной цифровой сети, однако "112 Украина" продолжает вещание через спутники.

Телеканал неоднократно получал предупреждения от Нацсовета по различным поводам – от трансляции ток-шоу "Шустер LIVE" (где в эфире прозвучали заявления, расцененные как пророссийские) до нарушений условий лицензии (отсутствие в эфирной сетке кинофильмов) и др.

Очередная внеплановая проверка телеканала была назначена в июле 2020 года в связи с использованием в информационных подводках 22 июня цитат украинского политика Виктора Медведчука и его комментария по поводу статьи Владимира Путина о Второй мировой войне, опубликованной в американском журнале National Interest.

Год назад, в июле 2019-го, здание, где размещается офис "112 Украина", было обстреляно из гранатомета. В Нацполиции случившееся квалифицировали как терракт. Накануне ЧП сотрудники канала выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые пытаются повлиять на независимую редакционную политику "112 Украина" путем запугивания и угроз. Виновные в обстреле не найдены.