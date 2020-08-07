Сотрудница KPMG Ukraine попала в антисемитский скандал, в компании хранят молчание

О проявлениях антисемитизма в KPMG Ukraine, входящей в мировую большую четвергу аудиторских компаний, сообщил у себя в Facebook Директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Ранее сотрудница львовского офиса международной аудиторской компании KPMG Ukraine выставила у себя в Facebook записи антисемитского характера. Это заметили другие пользователи соцсети, в том числе Долинский.

На своей страничке девушка выражала негативную реакцию на еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского и писала, что украинцы "в праве самостоятельно руководить своей страной, а не слушаться "ж..дков".

После многочисленных упоминаний и обращений, в KPMG Ukraine ответили, что с Натальей проведена беседа, посты она тоже удалила.



Тем не менее, Наталья опубликовала новый антисемитский пост, в этот раз в стихотворной форме, который уже тоже удален.



Редакция Фокуса обратилась в KPMG Ukraine за разъяснениями. На странице Facebook компании не ответили на вопрос, будет ли реакция со стороны KPMG после повторного антисемитского поста. Фокус позвонил в пресс-службу KPMG Ukraine. По словам секретаря, PR-менеджер компании находится вне зоны доступа сети.

Справка: KPMG (рус. КПМГ) — одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих профессиональные услуги, и одна из аудиторских компаний Большой четвёрки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Международная штаб-квартира расположена в Амстелвене (Нидерланды).

Напомним, в июне посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что в Украине наблюдается подъем антисемитизма. "Если кто-то говорит что-то плохое об Израиле – это тоже антисемитизм, пусть даже для этого люди используют слово "сионизм", чтобы прикрыть свой антисемитский месседж", – сказал дипломат.