Российской певице Глюкозе закрыли въезд в Украину

Российской певице Глюкозе, запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", – сказано в сообщении.

По словам пограничников, певица постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале сказала, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

Глюкоза сказала пограничникам, что она "не политик", "никак не относится" к оккупации Крыма и для нее "намного важнее иметь возможность посещать Украину". При этом она назвала Крым украинским.

"За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", – сообщили в ГПСУ.

Напомним, пограничники в Одесской области на пункте пропуска "Старокозачье" на границе с Молдовой задержали гражданина Украины, который пытался ввезти запрещенные законом предметы. Нарушитель вез красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.