В Одесской области задержали любителя России с запрещенной символикой и пачками рублей

Гражданин Украины пытался ввезти в страну запрещенные советские символы и пропаганду страны-агрессора.

Пограничники в Одесской области на пункте пропуска "Старокозачье" на границе с Молдовой задержали гражданина Украины, который пытался ввезти запрещенные законом предметы.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, нарушитель вез красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.

Все это было спрятано под полом багажника автомобиля.

Пограничники и представитель СБУ выясняют, зачем украинцу понадобились все это.

Напомним, 16 июля на Закарпатье, на трассе "Киев-Чоп", пограничники задержали микроавтобус с нелегальными мигрантами, которые направлялись из Шри-Ланки и планировали незаконно попасть на территорию Европейского Союза.

В апреле закарпатские пограничники задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и попасть в Словакию.