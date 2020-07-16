На Закарпатье пограничники поймали нелегалов из Шри-Ланки

Мигранты пытались незаконно попасть на территорию Евросоюза через Украину

На Закарпатье, на трассе "Киев-Чоп", пограничники задержали микроавтобус с нелегальными мигрантами, которые направлялись из Шри-Ланки и планировали незаконно попасть на территорию Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержание произошло в районе н. п. Нижнее Солотвино в рамках совместных профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.

Пограничники направили в полицию Закарпатья сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Подозреваемым, которые причастны к незаконной переправке мигрантов, грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, под Львовом в холодильной камере грузовика, который перевозил яблоки из Македонии в Россию, 1 февраля нашли четырех нелегалов-подростков.