На Закарпатье пограничники со стрельбой ловили нелегалов из Афганистана
2020-04-24 12:20:00
Нарушитили пытылись попасть в Словакию
Закарпатские пограничники задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и попасть в Словакию.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Людей обнаружили в лесу на участке вблизи населенного пункта Каменица Ужгородского района.
"Военнослужащим пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей", – сказано в сообщении.
Все задержанные сказали, что они гражданае Афганистана и ни один из них не имел с собой документов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Служба безопасности Украины поймала жительницу Сум при попытке ввоза в Украину из ЕС экстази в аэропорту "Борисполь". Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями.
- В Ивано-Франковской области пограничники задержали трех граждан и самолет "Ан-2", на котором переправляли на территорию Румынии сигареты.
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