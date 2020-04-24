На Закарпатье пограничники со стрельбой ловили нелегалов из Афганистана

Нарушитили пытылись попасть в Словакию

Закарпатские пограничники задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и попасть в Словакию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Людей обнаружили в лесу на участке вблизи населенного пункта Каменица Ужгородского района.

"Военнослужащим пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей", – сказано в сообщении.

Все задержанные сказали, что они гражданае Афганистана и ни один из них не имел с собой документов.

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