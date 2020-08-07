Украина приблизилась к договоренностям о разведении войск на нескольких участках на Донбассе, – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью Reuters, что Украина приближается к договоренности о разведения войск на Донбассе на 3-5 участках.

"Сегодня мы очень близки к тому, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках (для разведения войск)", – сказал Ермак.

В апреле переговоры о разведении сил на Донбассе провалились, подгруппа в ТКГ по безопасности не смогла согласовать новые участки.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что "в настоящее время идет работа по согласованию новых участков для разведения сил и средств сторон". Но пока такого соглашения нет.

Напомним решение о дальнейшем разведении сил на Донбассе было принято во время нормандского саммита в Париже в декабре прошлого года. Лидеры четырех стран (Украины, России, Германии и Франции) подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.