Блогер Домбровский в суде заплакал и просил отпустить его к маме

На сегодняшнем, 7 августа, заседании суда по делу о нанесении человеку побоев, блогер и шоумен Стас Домбровский раскаялся в содеянном, попросил прощения у потерпевшего, а также извинился за свое поведение в суде, когда он демонстративно порезал себе вены.

Как передает Telegram-канал PavlovskyNEWS Домбровский просил у суда прощения "со слезами на глазах".

"Он шел прямо на меня пьяный. Да я его ударил, да это была моя ошибка. Я готов понести за это ответственность.Я понимаю, что еще стоит за этим делом, но я за неделю четко для себя уяснил: во первых я хочу извиниться за выходку в зале суда – это было неправильно с моей стороны", – сказал Домбровский, из прозрачной камеры подсудимого.

Вслед за этим он показал рукой на стоящую возле камеры мать, заплакал и срывающимся голосом сказал, что "готов на любые условия, лишь бы вернуться домой", и также напомнил, что является многодетным отцом.

"Я хочу вернуться домой. Это все что мне надо... Я не смог с собой собладать, я совершил ошибку – я прошу отпустить меня домой, я понесу за нее ответсвенность, но мать пенсионерка... это все на мне, это единственная моя ответсвенность", – продолжил Домбровский, не прекращая показывать на свою мать.

Как передает канал, по словам шоумена он просто защищал своего друга, однако сейчас, все осознав, он бы вызвал охрану или решил проблему другим путем.

"Я даю вам слово, что я ни под каким предлогом больше не вернусь сюда никогда. Я очень четко и очень хорошо все понял", - сказал Домбровский. Сообщается также, что почти все заседание он провел стоя, обясняя это тем, что "посидеть он еще успеет".

Напомним, 20 июля на одесском Telegram-канале Xydessa появилось видео ночной потасовки, где Стас Домбровский исподтишка бьет в лицо ничего не подозревающего прохожего.

Домбровского подозревают в хулиганстве (ч.2 ст. 296 УК Украины), что карается ограничением воли на срок до пяти лет. Неделю тому, 31 июля, в Одессе Приморский райсуд отправил в СИЗО на два месяца без права залога блогера Стаса Домбровского.

Все заседание Домбровский утверждал, что дело сфабриковано, а после оглашения меры пресечения блогер прокричал, что нужно "сметать власть", и полоснул себя по горлу лезвием.