Одесский блогер Домбровский полоснул себя лезвием по горлу в суде

В пятницу, 31 июля, в Одессе Приморский райсуд отправил в СИЗО на два месяца без права залога блогера Стаса Домбровского. После оглашения решения блогер полоснул себя по горлу лезвием.

Об этом пишет Оdessa.online.

По данным издания, ему на месте оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Сам Домбровский утверждает, что дело сфабриковано, а он несколько дней назад заступился за друга, на которого напали около десяти человек. Его подозревают в хулиганстве (ч.2 ст. 296 УК Украины).

Кстати, ранее в Сети появилось видео потасовки, в которой был запечатлен человек, похожий на Стаса Домбровского. Ролик опубликовал Telegram-канал Xydessa.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.



Накануне суда блогер в Facebook попросил о помощи одесситов: прийти к зданию суда и поддержать его. Он также напомнил, что является многодетным отцом, уточнив, что ничего противозаконного не делал. Также он уверен, что на самом деле дело против него было открыто из-за видеоролика о президенте Владимире Зеленском, в котором он резко критикует его политику.

Как пишет Telegram-канал PavlovskyNews, лежащий на медкушетке Домбровский с порезаным горлом призвал "сметать власть" и "расстрелять Зеленского".

Напомним, после визита президента в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

В октябре 2019 года ГПУ открыла дело из-за высказываний Зверобой и Федины. В мае 2020 года суд снял с Маруси Зверобой все процессуальные обязательства