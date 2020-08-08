"Прослушка" у журналиста: начато уголовное производство, назначена экспертиза

Полиция назначила повторную экспертизу из-за возможной "прослушки" в доме журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача. Ранее силовики не нашли прослушивающих устройств.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Чтобы выяснить, было ли там установлено какое-либо прослушивающее устройство, правоохранители запланировали проведение повторного осмотра и судебных экспертиз", – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: После прослушки Гончарука охрана Разумкова отбирает телефоны у его посетителей

Как написала в Facebook главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, полиция не взяла под охрану чердак в доме Михаила Ткача.

Она сообщила, что утром на вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление, а потом уехали.

"То есть "глубже" не искали. Более того, мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства. Это бы помогло нам сохранить их, пока полиция снова не вернется. Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел и там спрашивать, начали ли по нашему заявлению уголовное производство, назначили ли следователя по делу и тому подобное", – написала она.

Она добавила, что команда программы "Схемы" остается в доме Михаила Ткача, чтобы своими силами следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств.

В списке расследований Ткача – нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в госрезиденцию, заграничные полеты украинских олигархов в условиях "закрытого неба" и многие другие.