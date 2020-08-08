Кличко призвал Bolt убрать пункты проката электросамокатов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов в столице.

Об этом написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

По его словам, движение этого вида транспорта законодательно не урегулировано.

"Друзья! Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида "транспорта" не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", – написал мэр.

Он также отметил, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов по принципу велопроката.

Кличко заверил, что конкурс будет проведен, но после внесения необходимых изменений в законодательство о дорожном движении.

"Поэтому я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", – отметил Кличко.

Отметим, 7 августа сервис Bolt анонсировал, что запускает в Киеве прокат электросамокатов. Это первый подобный сервис в Украине. Стоимость разблокировки электросамокатов – 29 грн, а минута поездки – 4,90 грн. Арендовать самокат на весь день можно по специальной цене – 600 грн.

Зимой сервис заказа такси Bolt запустил услугу по перевозке животных и курьерскую доставку во Львове, Харькове и Одессе.