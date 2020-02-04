"Багаж и маленькая собачонка": Bolt запустил две новые услуги в трех городах

Сервисы Pets и Delivery появились в Киеве в конце декабря прошлого года

Сервис заказа такси Bolt запускает услугу по перевозке животных и курьерскую доставку во Львове, Харькове и Одессе. Об этом сообщило "Интерфакс-Украина".

Для того чтобы заказать первую услугу, в приложении Bolt нужно выбрать категорию поездки Pets. Сервисом можно воспользоваться для перевозки небольших животных, которые легко помещаются в салон авто: собак, кошек и т.д. С целью комфортной перевозки питомца и во избежание загрязнения салона автомобиля необходимо использовать специальные средства: подстилку для животного, клетку, переноску, влажные салфетки. Обязательное условие для перевозки крупных собак – наличие намордника и короткого поводка. Некрупных животных можно перевозить на руках, но данный вопрос нужно согласовать с водителем.

Курьерская доставка Delivery предназначена для перевозки грузов и небольших пакетов. В компании заверяют, что каждая посылка будет застрахована

Сервисы Pets и Delivery у Bolt появились в Киеве в конце декабря 2019 года.

Тогда сообщалось, что для курьерской доставки габариты груза не должны превышать 65 х 55 х 40 см. Водитель перевозит груз и ожидает получателя в пункте назначения. В случае, если получатель не является, то груз отвозят в один из специальных пунктов хранения, откуда отправитель или получатель может его забрать.

В Bolt подчеркивают, что перевозке не подлежат денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества, а также другие предметы, перевозка которых запрещена законодательством.

Как ранее сообщал Фокус:

Сервис Bolt с 24 мая 2019 года перестал добавлять на платформу автомобили с еврономерами ("евробляхи").

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