Статистика коронавируса в Украине на 9 августа: зафиксировано 1199 новых случаев
По состоянию на 9 августа в Украине зафиксировано 1199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерли 1897 пациентов с коронавирусом (18 за последние сутки), выздоровели 43 972 человек (+317).
Львовская область является лидером по распространению болезни – там за сутки зафиксировали 125 новых заражений и 3 летальных исхода.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 10 851 заболевших (125 за сутки);
– Киев – 9498 (120);
– Ровенская – 6840 (93);
– Черновицкая – 6669 (104);
– Закарпатская – 5765 (68);
– Ивано-Франковская – 5676 (124);
– Харьковская – 4784 (123);
– Волынская – 4282 (56);
– Киевская – 4176 (48);
– Одесская – 4165 (96);
– Тернопольская – 3289 (32);
– Винницкая – 2974 (19);
– Житомирская – 2131 (30);
– Днепропетровская – 1547 (22);
– Хмельницкая – 1346 (23);
– Черкасская – 1022 (26);
– Донецкая – 975 (10);
– Черниговская – 1014 (23);
– Запорожская – 937 (18);
– Кировоградская – 721 (3);
– Николаевская – 705 (9);
– Сумская – 668 (15);
– Полтавская – 494 (3);
– Херсонская – 267 (8);
– Луганская – 153 (1).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.