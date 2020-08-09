Помочь бюджетникам и бюджету: "слуга народа" рассказал, зачем повышают минимальную зарплату в Украине

Народный депутат от партии “Слуга народа” Марьян Заблоцкий заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн позволит увеличить поступления в госбюджет.

Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24.

Народный депутат отметил, что на данный момент количество украинцев, которым за работу платят из государственного бюджета составляет 20-25%. Это значит, по его словам, что часть средств ложится на госбюджет для оплаты их зарплаты.

"Это несущественное повышение, но нужно помнить, что у нас на работе, которая оплачивается из госбюджета, работает от 20 до 25% граждан, то есть только часть ложится на госбюджет. Все вы знаете, что у нас также есть проблема с тем, что многие зарплаты занижают, выплачивают в тень, и поэтому эта мера сама себя сбалансирует. Она позволяет немного поднять поступления в госбюджет, с другой – немного повысить выплаты бюджетникам", – сказал Заблоцкий.

Он отметил, что проблема дефицита госбюджета сегодня не обходит и другие страны.

“Вопрос не только в дефиците нашего бюджета, проблемы сейчас у всех. Например, дефицит бюджета США – 17% ВВП, им тоже будет нелегко”, – сказал Заблоцкий.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года. Этот законопроект может быть рассмотрен в парламенте на внеочередном заседании в августе. С 1 января 2021-го планируется дальнейшее увеличение — до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.

Напомним, согласно закону о госбюджете на 2020 год, минимальная заработная плата сейчас составляет 4 723 грн в месяц и 28,31 грн – в час. По апрельским прогнозам Минэкономики средняя зарплата в Украине в 2021 году увеличится на 10%. В июне министр социальной политики Марина Лазебная прогнозировала повышение во втором полугодии минимальной заработной платы.