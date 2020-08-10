Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны, – Степанов

Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны. За минувшие сутки наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано именно в этой области.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"У нас растет число людей, которые госпитализуются. Львовская область перешла порог по 50-процентной заполненности коек в больницах первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны", – сказал министр.

Степанов отметил, что за последние сутки в области зафиксировали 130 случаев заражения.

Он также добавил, что всего в стране в больницах второй волны предусмотрено 10237 койко-мест для заболевших.

"Эти больницы второй волны имеют 851 реанимационную кровать и 1442 аппарата искусственной вентиляции легких", – добавил он.

По состоянию на 10 августа в Украине зафиксировано 1008 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957.