На Херсонщине автомобиль, не поставленный на ручник, покатился на 6-летнего мальчика

В Голопристанском районе Херсонской области 35-летний мужчина приехал в гости на дачу в садоводческое общество "Дюна". Свой Opel он оставил на пригорке и отправился к друзьям, рассказывает "Типичный Херсон".

Через некоторое время автомобиль, который владелец забыл поставить на ручной тормоз, тронулся с места.

Машина катилась вниз по склону прямо на 6-летнего сына водителя, который играл на дороге. Заметив это, мужчина выбежал наперерез - в надежде, что ему удастся остановить машину, которая продолжала двигаться вперед.

Попытка оказалась неудачной, Opel переехал и отца, и сына. Оостались живы, однако мальчик получил повреждения ног и живота, а его отец - сотрясение мозга и повреждение бедра.