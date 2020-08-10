В аварии погибла семья: отец, мать и их ребенок.

В Ивано-Фраковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения три человека погибли, еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что автоавария произошла 9 августа в поселке Перегинское Рожнятовского района.

"В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 3 человека и пострадало 2 человека (из них 1 ребенок 2018 г.р.), которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали", – говорится в сообщении.

Надежда Панькив, очевидец аварии написала в Facebook, что в ДТП погибла семья: отец, мать и их ребенок. Всего в машине было пять человек. За жизнь еще одного ребенка борются медики.

"Водитель, в состоянии алкогольного опьянения на скорости врезался в автомобиль, который находился на выезде с автозаправки, именно в этой машине была семья из 5 человек", – пишет женщина.

6 августа в Киевской области на Старообуховской трассе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Три человека погибли.

Ранее в Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один человек пострадал. ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.