Пакетик с пакетиками. Как Украине справиться с эпидемией пластика

Пластик наступает

С тем, что в хозяйстве пластик — штука очень полезная, особенно если его правильно выбирать, не поспоришь. Он удобный и недорогой, но именно в этом кроется как его основное преимущество, так и большое зло. Ведь именно из-за этих качеств пластик используется при производстве одноразовых товаров, которые ежедневно тоннами попадают на свалки во всём мире. Неутилизированный мусорный пластик уходит в грунтовые воды, и в конечном итоге — в Мировой океан, уничтожая водные экосистемы. Это глобальная проблема.

По разным оценкам, от 0,4% до 0,8% Тихого океана покрывает большое мусорное пятно. Учёные говорят, что на этом участке находится более 100 млн т мусора, львиную долю которого составляют пластик и полиэтилен. Ежегодно от пластика гибнут миллионы морских обитателей, а эксперты прогнозируют: если ситуация не изменится, к 2050 году пластиковые отходы превысят количество рыбы в Мировом океане.

Ни хвоста, ни чешуи. К 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы

Бездумная выработка пластика на планете уже привела к необратимым последствиям, в том числе и исчезновению в океанах целых видов флоры и фауны.

На сегодня около 90% существующего пластика в мире не перерабатывается, а его производство постоянно растёт.

Борьба с пластиковым загрязнением ведётся как отдельными компаниями, так и на государственном уровне. Страны вводят налоги на полиэтиленовые пакеты, запрещают их бесплатное распространение, а в некоторых государствах полностью запрещено использование таких пакетов и одноразовых изделий из пластика. За запрет пластиковой посуды и других одноразовых изделий на территории ЕС уже проголосовал Европейский парламент. Новый закон, согласно которому ватные палочки на пластиковом стержне, трубочки для коктейлей, пластиковые мешалки для кофе и т. п. окажутся вне закона, вступит в силу в следующем году.

Ещё один способ решения проблемы ведёт к поиску инновационных технологий переработки отходов из пластика. Например, американские исследователи в лабораторных условиях научились превращать пластиковые отходы в чистый углерод, выдерживая мусор на протяжении трёх часов при температуре 700 градусов. Израильские учёные работают над созданием полностью разлагающегося в природе пластика, в состав которого входят несколько видов водорослей. А в финских супермаркетах установлены специальные автоматы для сбора использованных пакетов, которые перерабатываются в новый пластик.

От пластика к онкозаболеваниям

Что касается Украины, то у нас с состоянием окружающей среды сложилась критическая ситуация, констатирует Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева. И это неудивительно, говорит эксперт, ведь защита окружающей среды и здоровья людей никогда не были приоритетом в нашей стране.

«На сегодня в Украине насчитывается около 40 тыс. переполненных мусорных свалок, из которых только 6 тыс. легальны, — приводит эксперт цифры в комментарии Фокусу. — По масштабам эту территорию можно сравнить с территорией целой области! Свалки отравляют всё вокруг — воздух, воду, почву. Но решительные меры для наведения порядка не предпринимаются, поскольку каждая свалка — золотая жила: общий оборот этого теневого рынка может достигать миллиардов».

По словам Светланы Берзиной, президента Всеукраинской общественной организации «Живая планета», производство пластика ресурсоёмкое с точки зрения потребления ископаемых источников сырья (нефти, газа), а также энергетических и водных ресурсов. На полигонах он не перерабатывается, а при сжигании выделяет немалое количество опасных веществ, включая полициклические ароматические углеводороды (ПАР).

Налоги должны быть настолько высокими, чтобы выгоднее было не платить их, а идти по пути модернизации и выпускать настоящую экопродукцию.

«Это канцерогены, которые, накапливаясь в организме человека, приводят к заболеваниям, в том числе онкологическим, — говорит Берзина. — Для каждого предельные дозы разные — здесь играет роль совокупность факторов, включая генетическую предрасположенность человека к заболеванию, его образ жизни. Но факт особого вреда для здоровья продуктов сжигания пластиков-канцерогенов даже в относительно небольших количествах давно доказан».

Справедливости ради отметим, что в Украине пластик сжигают только в столице. А обычно он попадает на полигоны, где лежит десятилетиями. Но полигонное захоронение тоже безопасной утилизацией не назовёшь: со временем микропластик попадает в грунт, грунтовые воды, питьевую воду и продукты, а через них — в наш организм. Это тот же канцероген, с тем же кумулятивным эффектом и влиянием на здоровье человека, что и ПАР.

Спасать планету

К решению глобальных экологических проблем присоединяются крупнейшие мировые бренды. Так, например, первые цели по уменьшению негативного влияния на окружающую среду компании L’Oréal установлены ещё в 2009 году и касались преимущественно сокращения выбросов CO₂, потребления воды и уменьшения количества отходов. В 2013-м создана первая глобальная программа устойчивого развития Группы L’Oréal «Делиться красотой со всеми», которая охватила всю производственно-сбытовую цепочку. По результатам годового отчёта за 2019 год, почти все цели достигнуты, а многие — перевыполнены: например, сокращение выбросов CO₂ на единицу продукции в среднем составило -77%, начиная с 2005 года, что превысило целевой показатель 2020-го, составлявший -60%.

Опасный мусор. в Украине пластик сжигают только в столице. Обычно он попадает на полигоны, где лежит десятилетиями

А новая стратегия устойчивого развития «L’Oréal в интересах будущего» усилила долгосрочные обязательства компании до 2030 года и трансформировала бизнес уже с учётом планетарных границ. В 2009 году Стокгольмский центр по вопросам выживания определил девять планетарных границ, пересечение которых ставит под угрозу пригодность Земли остаться средой обитания и развития человечества. На данный момент пересечены три из них: изменение климата, утрата биоразнообразия, нарушение биогеохимических циклов, ещё три — на грани пересечения. Остаться в этих пределах — пространстве безопасного существования планеты — должно стать насущной целью для всех в ближайшие десятилетия.

Вовлечение большого бизнеса играет важную роль в сохранении окружающей среды для будущих поколений. Но ответственность начинается с каждого из нас. Яркие примеры — не только то, из каких материалов производится продукт, из возобновляемых ли источников добывается сырьё поставщиками, имеет ли продукт свойства к биоразложению или вторичной переработке, а и то, как он потребляется и что с ним происходит дальше, он попадает в океан или правильно сортируется. Это применимо к разным отраслям производства, не только к FMCG компаниям.

Потому в L’Oréal проводят образовательные программы для сотрудников, повышают уровень осведомлённости потребителей и участвуют в реализации стратегии устойчивого развития наших поставщиков.

В компании Nestlé стратегия достижения нулевого воздействия на окружающую среду состоит из трёх направлений: улучшение управления водными ресурсами, уменьшение отходов из пластика и борьба с климатическими изменениями.

Nestlé обязалась до 2025 года полностью перейти на упаковку из материалов, пригодных к переработке или повторному использованию. Для этого, помимо прочего, открыт Институт упаковочных технологий Nestlé в Швейцарии, который изучает и создаёт функциональные, безопасные и экологические упаковочные решения — например, упаковочная бумага и биоразлагаемые материалы.

По разным оценкам, от 0,4% до 0,8% Тихого океана покрывает Большое мусорное пятно.

Также компания планирует в течение ближайших пяти лет на треть сократить использование первичного пластика, одновременно работая с другими организациями над очищением водоёмов от отходов из пластика, а также над развитием циркулярной экономики в странах, где Nestlé ведёт операционную деятельность. В нашей стране компания тоже внедряет изменения в соответствии с планом достижения своих обязательств до 2025 года.

Для борьбы с климатическими изменениями Nestlé поставила цель достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Компания приняла амбициозную цель Парижского климатического соглашения по ограничению роста температуры окружающей среды в мире до +1,5°C. Для её достижения Nestlé фокусируется на трансформации собственной упаковки, расширении сельскохозяйственной инициативы, связанной с поглощением большего количества углерода и использовании на заводах, складах, в дистрибьюторских центрах и офисах Nestlé исключительно энергии из возобновляемых источников.

«Государство — это мы»

Несмотря на всё вышесказанное, экологическая обстановка в мире лучше не становится. А эксперты считают, что изменить ситуацию можно, если внести вклад в решение этой проблемы на всех уровнях — и государства, и бизнеса, и потребителя.

Поскольку, как известно, спрос определяет предложение, начнём с потребителя.

40 тыс. переполненых мусорных свалок насчитывается в Украине

«К сожалению, культура обращения с отходами у нас отсутствует, — считает Александр Вовченко. — Нужно популяризировать ответственное отношение людей к обращению с мусором на государственном уровне. Было бы неплохо в каждом доме минимизировать отходы: отказаться от бездумных покупок, пластиковых пакетов и упаковок, не подлежащих переработке, одноразового пластика. И, конечно, мы должны ввести в привычку сортировать мусор».

Светлана Берзина напоминает: пластик пластику рознь. Он может быть разного качества, уровня надёжности, опасным или безопасным, подлежать или не подлежать переработке и т. д.

«Нас окружает множество изделий из пластика, и было бы странно призывать потребителя их избегать, — говорит эксперт. — Для сокращения пластиковых отходов основная задача — не использовать одноразовый пластик и выбирать пластиковые изделия с максимально большим сроком службы».

Понятно, что если потребитель перестанет покупать одноразовый пластик, то бизнес не будет его производить. Но, продолжает Берзина, ответственность бизнеса заключается прежде всего в том, чтобы быть восприимчивым к новым трендам и предлагать покупателям альтернативу. Это могут быть стеклянные трубочки для коктейлей, весёлые, удобные многоразовые контейнеры для разных видов продуктов — из стекла, металла и даже того же пластика, но качественного и надёжного, пригодного для многоразового использования.

Новый закон, согласно которому ватные палочки на пластиковом стержне, трубочки для коктейлей, пластиковые мешалки для кофе и т. п. окажутся вне закона, вступит в силу в будущем году.

И вот тут мы переходим к роли государства, которое, считает Берзина, со своей стороны должно стимулировать бизнес к производству экопродукции. Притом экотовары — это товары, безопасные не только для человека, но и для окружающей среды на всех этапах жизненного цикла, от добычи сырья до утилизации.

«Сделать это не так сложно, — отмечает Берзина. — Например, ввести большой экологический налог для тех, кто производит «грязную» продукцию. Если предприятие не хочет меняться, оно должно платить много — за загрязнение окружающей среды, за утилизацию. Налоги должны быть настолько высокими, чтобы выгоднее было не платить их, а идти по пути модернизации и выпускать настоящую экопродукцию. Бизнес должен понимать: при достижении конкретных результатов его ждут реальные экономические стимулы от государства. Скажем, преимущество экологических товаров при госзакупках, частичная компенсация затрат на модернизацию через такие инструменты, как экологический налог, льготный или беспроцентный кредит и т. д.».

В свою очередь Александр Вовченко считает, что Украине нужна действенная программа рекультивации существующих свалок, а для этого их нужно инвентаризовать. В стране необходимо ввести систему раздельного сбора и утилизации бытовых отходов на базе лучшего европейского опыта. Вместе с тем должна заработать система стимулов для внедрения раздельного сбора бытовых отходов, а формирование тарифов в этой сфере должно происходить прозрачно и под пристальным контролем общественности.

«Раздельный сбор и утилизация мусора — это рациональность в жизни города и каждого жителя, сохранение окружающей среды, снижение загрязнения, это экономия и ресурс для дополнительных поступлений в украинскую экономику, — говорит Вовченко. — Такая система открывает для нас широкие возможности: например, перерабатывая мусор, мы можем производить тепло для отопления, как это делают в Европе, а не закупать газ по завышенным ценам».

Говоря о том, чья роль важнее в сохранении окружающего нас мира, эксперты единодушны: важны все участники — и государство, и бизнес, и потребители. Но, подытоживает Светлана Берзина, не стоит забывать, что государство — это мы, поэтому каждому надо начать с себя.