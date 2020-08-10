Дышать вслепую. Почему в Украине до сих пор нет единой системы мониторинга качества воздуха

С 2018 года власти Киева обещают внедрить муниципальную систему мониторинга качества воздуха, но ее до сих пор нет. То же и в масштабах страны: единый государственный мониторинг отсутствует. Накануне очередного сезона смога Фокус разбирался, когда данные о загрязнениях атмосферы станут доступны украинцам

В киевском районе Осокорки есть дачный поселок: коттеджная застройка подходит к самым берегам Днепра. Этот район был бы прекрасным примером идиллической жизни на природе посреди мегаполиса, если бы не соседи дачников: мусоросжигательный завод "Энергия" и Бортническая станция аэрации, которая очищает сточные воды. При определенном направлении ветра поселок накрывает запахами канализации и горящего полиэтилена. Поэтому в мае 2020 года его жители собрали деньги, купили и установили девять датчиков, оценивающих качество воздуха и измеряющих вредные примеси в воздухе. Датчики объединили в сеть, они передают данные онлайн, и теперь каждый может увидеть, насколько загрязнена атмосфера.

С 2018 года власти Киева обещают внедрить муниципальную систему мониторинга качества воздуха, но ее до сих пор нет. То же и в масштабах страны: единый государственный мониторинг отсутствует. Фокус разбирался, когда данные о загрязнениях атмосферы станут доступны украинцам.

Без чиновников: как появились системы мониторинга качества воздуха в Украине

О качестве воздуха украинцы активно заговорили в прошлом году — весной и осенью дым от поджогов травы и лесных пожаров накрывал города. Тогда выяснилось, что проще всего узнавать, насколько загрязнен воздух, из онлайн-приложений, экоботов, которые создают общественные организации. Экобот можно настроить так, чтобы он оценивал качество воздуха в вашем районе и даже на вашей улице.

Энергичное загрязнение. Мусороперерабатывающий завод "Энергия" многие киевляне считают главной угрозой качеству воздуха

Наиболее полную картину по Украине показывает SaveEcoBot, созданный активистами из Днепра. Как рассказывает сооснователь проекта Артем Романюков, в системе около 1,3 тыс. датчиков. Их устанавливают сами активисты, также они привлекают данные от других общественных организаций, частных лиц и госучреждений. На сайте SaveEcoBot есть карта. Чтобы пользователю было удобнее, ему показывают не "сырые" данные, а интуитивно понятный индекс качества воздуха, обозначенный цветом: от зеленого, то есть в пределах нормы, до бордового — сильно загрязненного. Индексы качества воздуха есть в разных странах, их вычисляют по формуле, учитывающей концентрации загрязняющих веществ. В каждой стране для мониторинга определяют свой набор этих веществ, но большинство обязательно замеряет уровень озона, диоксида азота и двух фракций мелкодисперсной пыли размером 10 и 2,5 микрон, их обозначают как РМ10 и РМ 2,5.

Украинские экоактивисты работают по мировым стандартам и замеряют уровень пыли. Государственные структуры этого не делают. В свою очередь чиновники призывают не слишком полагаться на мониторинг общественных организаций, поскольку они используют датчики, которые не прошли государственную сертификацию и могут давать искаженные данные. Эту проблему понимают и сами активисты.

— У нас в системе рядом могут располагаться датчики, один из которых стоит $50, а другой — $50 тыс. Наша задача — максимально расширять сеть и устанавливать как можно больше точек. Если дешевый датчик дает некорректную информацию, то вокруг него есть еще десять, которые сглаживают аномалию. Благодаря этому люди получают более усредненную информацию о состоянии воздуха в своем районе и городе, — говорит Артем Романюков.

Невыполненные планы государства

Украина должна была перейти к современной системе мониторинга в 2015 году, после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. В числе прочего государство обязалось гармонизировать законодательство с директивой №2008/50/ЕС о качестве атмосферного воздуха. В этом документе прописано, какие загрязняющие вещества нужно отслеживать, как определять зоны и агломерации для измерения и оценивать качество воздуха. Также директива требует, чтобы информация о качестве воздуха была доступной для общественности.

Промышленные предприятия свои датчики, как правило, включают только раз в году, когда нужно написать отчет для оценки влияния на окружающую среду

В Евросоюзе за качество воздуха отвечает система Copernicus, в которую входят около 2 тыс. наземных станций мониторинга, а также спутники. Они работают беспрерывно, передают данные каждый час, формируя индексы качества воздуха — ежечасный, ежедневный и ежегодный. Индексами пользуются правительства и другие организации европейских стран, которые разрабатывают планы и стратегии, призванные сделать воздух чище.

В 2015 году украинское правительство утвердило пятилетний план построения аналогичной системы в стране. Сейчас выполнена лишь малая часть плана. Летом 2019 года Кабмин принял постановление №827, в котором страну разделили на зоны — 25 областей — и агломерации: 24 города с населением более 250 тыс. человек. Кабмин обязал местные власти внедрять мониторинг качества воздуха, а также определил соответствующий европейскому список веществ, которые нужно замерять. В частности, каждый час нужно замерять уровень пыли РМ10 и РМ2,5, озона и других веществ, их раньше в Украине не мониторили.

Это требует значительной модернизации, а то и замены старой и менее точной системы мониторинга, работающей еще с советских времен и по другим методикам.

Украина — это Европа?

25 июня Украина присоединилась к европейской онлайн-системе, которая показывает качество воздуха. На сайте eea.europa.eu, где размещена карта мониторинга, наша страна выглядит скромно — с шестью постами мониторинга в Донецкой области. Пока только в этом регионе Украины работает автоматизированная система, отвечающая европейским стандартам.

Бесспорно. В том, что мониторинг необходим, украинцы иногда убеждаются на личном опыте

— Украинская система мониторинга качества воздуха не обновлялась десятилетиями и, к сожалению, не может предоставлять актуальную информацию о состоянии атмосферы, как того требует украинское общество. Мы планировали в этом году закупку современного оборудования, финансируя ее совместно с местными органами власти, но эти средства переданы в фонд борьбы с коронавирусом, — отмечает Роман Абрамовский, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Создание системы мониторинга качества воздуха с нуля — длительный и дорогостоящий процесс, в случае Украины он усложнен хроническим недофинансированием и сложной бюрократией. К примеру, киевская мэрия еще в конце 2018 года заявляла, что мониторинг вот-вот появится и даже заработает сайт с индексом качества воздуха, где жителям столицы будут рекомендовать, закрыть окна в этот день или смело идти на прогулку в парк. Сайт создан, но не работает, а управление экологии и природных ресурсов КГГА все еще ожидает закупки оборудования. Александр Савченко, заместитель начальника управления, говорит, что в прошлом году уже планировали ставить посты мониторинга, но средства передали другому департаменту. На 2020 год все же выделили 40 млн грн. По словам Савченко, их хватит на закупку и установку трех постов стоимостью до €360 тыс. каждый. Дороговизна обусловлена тем, что такие посты устроены гораздо сложнее и точнее бытовых датчиков и их не изготавливают в Украине. Сейчас управление готовится к тендеру и приглашает европейских и азиатских производителей участвовать в торгах. С сентября планируют устанавливать оборудование в левобережных районах Киева, где воздух загрязнен более всего. В целом же в Киеве планируют установить 22 поста мониторинга. Если нынешние темпы сохранятся, то процесс растянется на годы.

Невидимые данные мониторинга качества воздуха

— В Украине уже есть фрагменты мониторинга, из которых можно создавать единую информационную базу. Она объединит всех субъектов, которые создают мониторинговые данные, и тех, кто влияет на окружающую среду своей деятельностью, — говорит София Шутяк, юрисконсульт общественной организации "Екологія — Право — Людина".

В 2015 году украинское правительство утвердило пятилетний план построения системы мониторинга качества воздуха в стране. Сейчас выполнена лишь малая часть этого плана

Данные о состоянии воздуха в Украине собирают множество организаций: Центральная геофизическая обсерватория, профильные институты Академии наук, вузы, структуры Минздрава и МВД. Проблема в том, что собирают их по разным методикам под разные нужды и часто не публикуют, поэтому общество не знает о результатах. Кроме того, замеры атмосферы делают и промышленные предприятия, но свои датчики они, как правило, включают только раз в году, когда нужно написать отчет для оценки влияния на окружающую среду, и опять-таки эти данные не попадают в публичную сферу.

Шутяк занимается системным решением проблемы — пишет закон о государственном мониторинге окружающей среды: воздуха, воды, биоразнообразия — всего более десяти позиций. Документ должен будет заполнить пробелы в уже существующем законодательстве. К примеру, необходимо четко прописать долгосрочные программы мониторинга, чтобы на них из госбюджета выделяли средства.

— По нынешнему законодательству нет ответственности за мониторинг окружающей среды. Если есть полномочия, но нет контроля и ответственности, то это направление просто не работает, — рассказывает юрист. Работая над законом совместно с профильным комитетом Верховной Рады, Шутяк предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за невыполнение программ и утаивание информации о результатах мониторинга. Документ планируют подать в парламент для рассмотрения осенью, но кто знает, как быстро его примут.

Медленно, но верно

Черепаший темп работы присущ не только украинским госструктурам. К примеру, в Болгарии систему мониторинга окружающей среды внедряли 19 лет с активным привлечением средств Евросоюза. Разница в том, что европейские государства озаботились проблемой еще в 1990-е и уже выстроили свои системы, а Украина находится на начальном этапе процесса. Более того, сами исследования качества воздуха предполагают долгосрочность.

Долгосрочный мониторинг качества воздуха необходим, чтобы принимать решения в разных сферах. В первую очередь он позволяет определить вредные вещества, которые оказывают долговременное влияние на здоровье людей. Мониторинг воздуха нужен и в градостроительстве: необходимо так планировать застройку, чтобы минимизировать нагрузку на окружающую среду. Кроме того, принимая директиву №2008/50/ЕС, страны обязаны разработать долгосрочные планы по уменьшению концентраций вредных веществ в атмосфере.

— Мониторинг должен влиять на принятие стратегических решений, в том числе и по экологическим налогам. Сейчас налог крайне низкий: например, предприятие платит около 65 тыс. грн в год за выбросы формальдегида. Эта ничтожная сумма не стимулирует вкладываться в оборудование и делать производство более щадящим. Если эконалог станет больше, то предприятия будут заинтересованы в модернизации, — говорит София Шутяк.

Экоактивисты уверены, что сбор информации — лишь первый шаг в сфере мониторинга качества воздуха. Артем Романюков и его единомышленники намерены давить на государство и частные предприятия, чтобы они давали общественности реальную информацию о том, насколько сильно промышленность загрязняет окружающую среду.

Чем они опасны



Озон полезен планете на больших высотах, поскольку защищает атмосферу Земли от солнечного ультрафиолетового излучения. Но наземный озон токсичен для человека: он поражает слизистые оболочки, дыхательную и иммунную системы. Может проникать в организм через органы дыхания и кожу.





Мелкодисперсная пыль РМ10 и РМ2,5, по оценкам ВОЗ, оказывает крайне негативное влияние на здоровье человека. Частицы пыли при вдохе оседают в дыхательных путях, а фракция РМ2,5 проходит глубже в организм. Это может вызывать как острые, так и хронические респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, а также рак легких. ВОЗ отмечает, что мелкодисперсная пыль может уменьшать продолжительность жизни в среднем на 8,6 месяца.

Диоксид азота. Выбросы этого вредного вещества на предприятиях, а иногда и из выхлопных труб автомобилей, можно заметить по т.н. "лисьему хвосту" — полосе оранжево-бурого цвета, особо заметной летом в жаркую погоду. Диоксид азота, попав в атмосферу, вызывает кислотные дожди, а также воздействует на слизистые оболочки, дыхательные пути и легкие, ухудшая состояние людей с рядом хронических заболевний и уменьшая уровень гемоглобина в крови. Диоксид азота считается токсичным веществом, способным вызывать отравления.

Оксид серы. Образуется во время сжигания низкокачественного угля, а также на металлургических предприятиях. Провоцирует насморк, кашель, першение в горле. При длительном воздействии обостряет заболевания дыхательных путей, угнетает иммунитет. Попав в атмосферу, вызывает кислотные дожди.