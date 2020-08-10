Места упрощенного пересечения границы Украины с Беларусью закрыты

До начала осени приостанавливается сезонный пропуск жителей украино-белорусского приграничья для сбора дикоросов в белорусском ландшафтном заказнике "Ольманские болота".

"В соответствии с двусторонней договоренностью, сегодня в 22.00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов", – сообщила Госпогранслужба Украины сегодня, 10 августа, у себя на сайте.

Причины закрытия не указываются. Сообщается только, что прекращают работу места упрощенного пересечения госграницы "Познань", "Березовое" и "Дроздынь". Все три пункта пропуска находятся в Ровенской области.

После открытия пунктов пропуска 30 августа, пересечение границы будет осуществляться как и ранее – только в пешем порядке или на велосипедах.

Отмечается, что сезонный пропуск граждан Украины на территорию беларуского заповедника был разрешен и осуществлялся с 1 июля и продействовал всего около сорока дней. По данным пограничников, воспользоваться упрощенным пересечением границы успели более 1,8 тыс. человек.

Как мы уже сообщали, журналистов и простых украинцев стали разворачивать на границе, без объяснения причины.