Как сообщают СМИ, журналистов и простых украинцев разворачивают на границе потому, что власти страны "боятся революции".

К уже трем зафиксированным за последние два дня случаям отказа украинцам во въезде в Республику Беларусь сегодня добавились новые свидетельства граждан Украины о проблемах на границе.

В частности, кроме журналистов телеканала "Настоящее время" (проект "Радио Свободы") Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка, которых задержали в одном из отелей Минска, а следом – выдворили самолетом в Одессу, вчера в Беларусь не пустили также Влада Бовтрука – журналиста украинского издания "Strana.ua".

"Вчера вечером я пытался на автомобиле въехать в Беларусь. Пограничник спросил лишь, куда я направляюсь. Я ответил, что в Минск. Он даже не спросил про цель поездки, а ушел куда-то с моим паспортом, а через некоторое время вернулся и сказал, что мне запрещен въезд", – рассказал Бовтрук своему изданию.

По словам журналиста, в качестве причины запрета, пограничник сослался на статью 30-ю закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" и отказался от дальнейших пояснений отказался.

При этом, на украинской границе журналисту рассказали, что это далеко не единичный случай. "Парней часто не пускают. Видно, боятся революции", – сообщил украинский пограничник, имя которого не приводится.

Кроме того, как сообщается в материале, их читатели, которые прилетели сегодня утром в аэропорт Минска прямым рейсом из Киева, сообщают, что многих украинских граждан также не пускают в страну.

"Задержали около двух десятков человек из Украины. Парни и девушки средних лет, которые якобы прилетели отдохнуть на пару недель. У большинства из этих туристов интересные татуировки на ногах и руках. Что с ними дальше произошло – епонятно. Но их также по одному вызывают на разговор с пограничниками", – сообщил читатель "Страны".

Напомним, 23 июля президент Беларуси Александр Лукашенко приказал белорусскому МИДу пересмотреть аккредитацию иностранных СМИ, которые призывают к протестам в Беларуси, упомянув среди прочих "Радио свободу". Еще в июне Лукашенко заявлял, что местные оппозиционеры при поддержке из-за рубежа попытались организовать в стране "майдан" накануне президентских выборов, и добавил, что не допустит массовых протестов и государственного переворота в стране.