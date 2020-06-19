Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привода страны к некоему майдану. Такая была цель", – сказал он.

Лукашенко добавил, что суверенная и независимая Беларусь для него высшая ценность и он готов пойти на все, чтобы ее сохранить.

"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", – заявил белорусский лидер.

Напомним, банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, задержали и доставили на допрос. Бабарико и его сына допросили по делу о неуплате налогов в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.

После задержания Бабарико в Минске началась акция протеста.

Бабарико до начала своей избирательной кампании был главо Белгазпромбанка и покинул этот пост в мае. После этого в банке прошли задержания топ-менеджеров. Правоохранительные органы Беларуси их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов.

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