Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что местные оппозиционеры при поддержке из-за рубежа пытались организовать в стране "майдан" накануне президентских выборов
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
"Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привода страны к некоему майдану. Такая была цель", – сказал он.
Лукашенко добавил, что суверенная и независимая Беларусь для него высшая ценность и он готов пойти на все, чтобы ее сохранить.
"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", – заявил белорусский лидер.
Напомним, банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, задержали и доставили на допрос. Бабарико и его сына допросили по делу о неуплате налогов в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.
После задержания Бабарико в Минске началась акция протеста.
Бабарико до начала своей избирательной кампании был главо Белгазпромбанка и покинул этот пост в мае. После этого в банке прошли задержания топ-менеджеров. Правоохранительные органы Беларуси их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Лукашенко пообещал сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости своей страны. Он прокомментировал проходящие акции в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах. Эти акции, по его мнению, финансируются российскими олигархами.
- Лукашенко 3 июня отправил в отставку действующий состав правительства. Подписав соответствующий указ, он провел совещание по вопросу о новом составе правительства. На нем Лукашенко напомнил, что всегда представлял правительство перед выборами президента, чтобы "люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов".
- Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.
- Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов накануне президентских выборов.