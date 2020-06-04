Лукашенко: не дам порвать на куски Беларусь, как порвали Украину
Президент заявил, что нынешнюю цветущую Беларусь более 20 лет создавали, собирая по крохам
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости своей страны.
Лукашенко прокомментировал проходящие акции в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах. Эти акции, по его мнению, финансируются российскими олигархами, передает БЕЛТА.
"Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали", – сказал Лукашенко.
Он заявил, что нынешнюю цветущую Беларусь более 20 лет создавали, собирая по крохам. "Не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году", – заверил Лукашенко.
По его мнению, все решения, влияющие на судьбу страны, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом.
"Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая – зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий.", – подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что есть граждане страны, которые не видят или не хотят видеть достижений Беларуси. А одно из важнейших достижений Беларуси, по его мнению, – мир и стабильность, однако некоторые и про это забывают.
"Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, – Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ... Ну, так мы напомним", – отметил глава государства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня отправил в отставку действующий состав правительства. Подписав соответствующий указ, он провел совещание по вопросу о новом составе правительства. На нем Лукашенко напомнил, что всегда представлял правительство перед выборами президента, чтобы "люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов".
- Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.
- Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов накануне президентских выборов. Об этом он сказал на встрече с председателем КГБ РБ Валерием Вакульчиком.