Лукашенко: Майданов в Беларуси не будет

По словам президента РБ, в Беларуси знают, откуда "дуют ветры", и научились с ними бороться

Президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов накануне президентских выборов. Об этом он сказал на встрече с председателем КГБ РБ Валерием Вакульчиком, сообщает пресс-служба главы Беларуси.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам "майданчик" в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – сказал Лукашенко

Он добавил, что в Беларуси знают, откуда "дуют ветры", и научились с ними бороться.

Лукашенко также призвал не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с событиями в Армении и Украине, а также высоко оценил президентов Владимира Зеленского и Никола Пашиняна.

" Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые – и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное – патриоты своей страны. Они преданы своей стране", – сказал Лукашенко.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах в шестой раз.

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