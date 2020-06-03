Лукашенко решил обновить правительство Беларуси перед выборами президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня отправил в отставку действующий состав правительства. Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

Подписав соответствующий указ, он провел совещание по вопросу о новом составе правительства. На нем Лукашенко напомнил, что всегда представлял правительство перед выборами президента, чтобы "люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов". По его словам, формировать новый состав кабмина власти начали полгода назад. "Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует", – сказал президент.

Лукашенко также отметил, что нет необходимости заменять весь состав кабмина. "Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать, – пояснил он. – Нужно заменить тех, кто не может справиться с объемами работы в кризисный период".

Напомним, очередные президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко участвует в выборах уже шестой раз подряд.

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