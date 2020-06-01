"Приведем всех в чувства": Лукашенко заявил, что не допустит Майдана в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в преддверии президентских выборов не допустит массовых протестов и государственного переворота в стране. Об этом сообщает БелТА.

"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана – тем более", – заявил Лукашенко на совещания с чиновниками своей администрации и руководством Центральной избирательной комиссии.

Подобные заявления Лукашенко делал ранее, когда встречался с председателем КГБ Валерием Вакульчиком.

"Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – сказал белорусский лидер.

Кроме того, обращаясь к членам правительства, он сказал: "Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат".

"Нам досталась страна. Мы создали первое государство независимое. Относительно еще пока независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали… В этой стране моя жизнь. И многих из вас", – сказал Лукашенко.

Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.

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