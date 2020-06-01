Выборы в Беларуси: Лукашенко потребовал не допустить несанкционированные митинги и напомнил об Украине

Потом нам придется за это очень дорого заплатить, сказал белорусский лидер

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал силовиков не допустить во время предвыборной президентской кампании проведение несанкционированных митингов, намекнув на Майдан в Украине.

Белорусского президента цитирует его пресс-служба.

"Потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон…", – заявил Лукашенко.

Он высказал опасения, что могут появиться "группы боевиков, которые захотят организовать побоище на площади".

"Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади", – сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер потребовал привлечь к ответственности тех, кто угрожает чиновникам, силовикам и сотрудникам участковых комиссий.

"Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, на адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы…обратить на это серьезное внимание. Если идут угрозы – это уголовное нарушение", – подчеркнул Лукашенко.

Как ранее сообщал Фокус:

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