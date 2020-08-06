В столице Беларуси на провластный "День открытых дверей учреждений дополнительного образования" пришли сторонники Светланы Тихановской – соперницы Александра Лукашенко на выборах президента страны, сообщает Tut.by.

Акция проходила в Киевском сквере. Тихановская 6 августа собиралась провести митинг в парке Дружбы народов, но отменила его из-за того, что в том же месте без какого-либо уведомления организовали мероприятие в честь Дня железнодорожных войск.

Как сообщает издание, звукорежиссеры, которые работали за звуковым пультом на празднике в Киевском сквере, включили песню "Перемен!" Виктора Цоя и группы "Кино". Собравшиеся скандировали "Жыве Беларусь!" и "Уходи!".

Исполнение песни, как сообщает "Медуза", прервал человек в штатском, который выдернул из динамика шнур.

Звукорежиссер мероприятия, который представился Владиславом, рассказал, что включил песню культового русского рок-музыканта, потому что "у нас просто другого выбора нет".

Он также заявил, что Беларусь уже 26 лет живет при одной власти, и теперь настало время что-то менять в лучшую сторону.

Напомним, 14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского – Светлану Тихановскую.

Кандидата в президенты Беларуси банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали по делу о неуплате налогов в "Белгазпромбанке". Еще одного кандидата – Валерия Цепкало – сняли с выборов из-за нехватки подписей.

4 августа в Беларуси, а также в странах, где проживают граждане Беларуси, стартовало досрочное голосование для тех, у кого не получится проголосовать в день выборов 9 августа.