"Лучший рассвет в жизни": задержанные в Минске журналисты вернулись в Украину

Журналистам запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Задержанные в Минске журналисты "Настоящего времени" прибыли в Одессу.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

"В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса", – говорится в сообщении.

Один из журналистов издания "Настоящее время" Иван Гребенюк написал в Facebook, что сегодня у него "лучший рассвет и лучшие ощущения в жизни".

"Ты дома и в безопасности", – подписал он фото с пляжа Одессы.

Гребнюк также описал пережитое им и его коллегой Ириной Ромалийской.

"Каких-то 5 часов назад ты был в гостинице Минск, потом был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил распахнулась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями ОМОН. Дальше обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания – "нет, мы вас не будем пытать". Через несколько часов самолет, Одесса, море", – пишет украинец.

При этом на опубликованном фото также присутствует третий журналист "Настоящего времени" россияни Юрий Баранюк.

Гребенюк добавил, что им запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

"Всем влепили запрет на въезд. Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". Сотрудники, допрашивавшие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", – написала Ирина Ромалийская.

Гребенюк поблагодарил всех за поддержку и пообещал рассказать подробности своего задержания в Минске чуть позже.

Напомним, в пятницу, 7 августа, в Минске правоохранительные органы задержали съемочную группу телеканала "Настоящее Время". Задержаны три человека: украинцы Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, а также корреспондент из Санкт-Петербурга Юрий Боронюк. Накануне канал "Настоящее время" вел репортаж о несостоявшемся митинге оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием корреспондентов телеканала "Настоящее Время" милицией в Минске. По его мнению, белорусские власти должны уважать права журналистов и средств массовой информации.