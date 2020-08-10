Экс-министра Злочевского объявили в розыск за дачу взятки в $5 млн

О том, что Злочевский находится в розыске, свидетельствуют данные розыскного учета МВД.

Его обвиняют по части 4 статьи 369 Криминального кодекса – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Ранее НАБУ объявило Злочевскому подозрение по делу о рекордной взятке в размере $5 млн.

По неофициальной информации, сейчас экс-министр скрывается за границей.

Напомним, 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления неназванным "бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти" неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому.

Взятку давали за закрытие дела относительно компании "Бурисма", принадлежащей Злочевскому. Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Суд избрал меры пресечения для всех трех подозреваемых по делу об этой взятке. Всех их арестовали с альтернативой многомиллионного залога.

Напомним, Злочевский с состоянием $900 млн в 2019 году занимал 11-ю строчку рейтинга самых богатых людей Украины, составленного Фокусом.