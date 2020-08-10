B2B Jewelry, Украинский народний банк, Exlimited попали в список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку как отраслевой регулятор, среди прочего, призвана защищать права потребителей финансовых услуг. Поэтому она опубликовала список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладения средствами граждан.

В список включены 17 проектов, для каждого из них указаны причины, по которым он попал в перечень.

Сообщается, что комиссией тщательно изучаются открытые источники информации по популяризации различных финансовых проектов. Они проверяются специалистами на соответствие признакам фиктивности. В список вносятся те проекты, которые соответствуют нескольким таким признакам. Обещано, что перечень будет постоянно дополняться.

Напомним, ранее НКЦБФР обратилась в полицию по поводу проекта B2B Jewelry. Регулятор предупреждает, что B2B Jewelry – "социально опасен", ведь его конечной целью может быть незаконное завладение средствами вкладчиков.

Проект предалагает гражданам купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начисляются слышком высокие проценты инвестприбыли.

В НБУ предупредили граждан о мошенниках, которые активизировались во время карантина: они рассылают СМС-ки от имени банков с предложением получить некую "государственную помощь".