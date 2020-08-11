Статистика коронавируса в Украине на 11 августа: количество новых случаев остается на высоком уровне
По состоянию на 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили в 83 115 человек, из них 44 934 пациентов выздоровели, а 1951 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 36230 человек.
За сутки больше новых случаев обнаружили во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской (129) и Ивано-Франковской (114) областях. В Киеве зафиксировали 123 новых больных.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 11 142 заболевших (161 за сутки);
– Киев – 9687 (123);
– Ровенская – 7018 (95);
– Черновицкая – 6867 (90);
– Закарпатская – 5875 (66);
– Ивано-Франковская – 5911 (114);
– Харьковская – 5030 (129);
– Волынская – 4375 (48);
– Киевская – 4239 (42);
– Одесская – 4364 (134);
– Тернопольская – 3375 (51);
– Винницкая – 3002 (17);
– Житомирская – 2178 (24);
– Днепропетровская – 1571 (-);
– Хмельницкая – 1376 (8);
– Черкасская – 1039 (3);
– Донецкая – 982 (6);
– Черниговская – 1038 (14);
– Запорожская – 959 (6);
– Кировоградская – 725 (1);
– Николаевская – 729 (13);
– Сумская – 702 (3);
– Полтавская – 503 (6);
– Херсонская – 271 (2);
– Луганская – 157 (2).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Напомним, что в стране до 31 августа действует карантин и разделение на зоны. Соответственно, ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.