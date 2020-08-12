Статистика коронавируса в Украине на 12 августа: более 1400 новых случаев

По состоянию на 12 августа в Украине зафиксировано 1433 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Антилидерами по количеству новых случаев COVID-19 является Киев, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 84 548 человек, из них 45 686 пациентов выздоровели, а 1970 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 36 892 человека.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 11 308 заболевших (166 за сутки);

– Киев – 9869 (182);

– Ровенская – 7114 (96);

– Черновицкая – 6980 (113);

– Закарпатская – 5946 (71);

– Ивано-Франковская – 6039 (128);

– Харьковская – 5169 (139);

– Волынская – 4458 (94);

– Киевская – 4307 (68);

– Одесская – 4458 (94);

– Тернопольская – 3413 (38);

– Винницкая – 3043 (41);

– Житомирская – 2215 (37);

– Днепропетровская – 1602 (31);

– Хмельницкая – 1413 (37);

– Черкасская – 1049 (10);

– Донецкая – 1011 (29);

– Черниговская – 1080 (42);

– Запорожская – 971 (12);

– Кировоградская – 728 (3);

– Николаевская – 744 (15);

– Сумская – 716 (14);

– Полтавская – 514 (11);

– Херсонская – 276 (5);

– Луганская – 160 (3).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Напомним, что в стране до 31 августа действует карантин и разделение на зоны. Соответственно, ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.