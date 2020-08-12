Пограничникам пришлось освобождать буковинца, который застрял в колючей проволке

На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда задержали двух буковинцев. Пограничникам пришлось побегать за правонарушителями, а одному из них еще и оказать первую медицинскую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.

По данным пограничников, целью нарушителей, скорее всего, было наблюдение за пограничными нарядами.

ЧП произошло 11 августа на участке ответственности отдела "Красноильск". Двух парней, один из которых успел преодолеть заградительный забор, пограничный наряд заметил не сразу: к линии границы они пробирались тайком.

Будучи обнаружены нарядом, псевдодиверсанты пустились бежать. Не остановили их ни голосовые команды, ни предупредительные выстрелы в воздух, которые были вынуждены сделать пограничники.

Пограничники задержали одного из беглецов, а затем обнаружили второго. Тот запутался в колючей проволке и самостоятельно выпутаться не мог. Освобождать нарушителя из сетей инженерного заграждения и оказывать медицинскую помощь пришлось пограничникам, они же вызвали скорую помощь, которая доставила парня в больницу.

У задержанных никаких документов при себе не было, пограничникам пришлось потратить определенное время на их идентификацию. Как выяснилось, правонарушителями оказались жители населенного пункта Красноильск: один несовершеннолетний, второй - призывного возраста.

На парня составлены административные протоколы по ч.2 ст. 204-1 и ч. 2 ст. 185-10 КУоАП, а также проинформирован Сторожинецкий РВК. Он уже некоторое время уклонялся от призыва в ВСУ. Пограничники обещают, что и в дальнейшем будут передавать нарушителей границы призывного возраста, которые избегают призыва, работникам военных комиссариатов.