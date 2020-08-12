Из-за съемок фильма с Ван Даммом в центре Киева будут перекрывать улицы

В августе передвижение по ряду улиц Киева будут ограничивать или перекрывать в связи со съемками фильма для Netflix.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Съемки фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

В частности, в связи со съемками будут перекрывать или ограничивать движение:

12 августа с 05:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),

14 августа с 05:00 до 21:00 – на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием указанной улицы,

17 августа с 05:00 до 18:00 – на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы,

17 августа с 14:00 до 21:30 – на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы,

18 августа с 05:00 до 14:00 – на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),

25 августа с 05:00 до 21:00 – на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

Напомним, стриминговый видеосервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Кинолента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном топ-уровне. Большая часть съемок состоится в Киеве. Также съемки будут проходить в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.