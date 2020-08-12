Кабмин частично изменил условия адаптивного карантина

На заседании 12 августа Кабмин поддержал предложение Минздрава по внесению изменений в постановление об адаптивном карантине.

Теперь регионы будут относить к одной из четырех карантинных зон на основании трех показателей: количество заполненных коек в медицинских учреждениях, количество проведенных тестирований и уровень заболеваемости.

Ранее на зонирование влияли: загруженность коек, среднее количество тестирований на COVID-19 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования, показатель роста случаев инфицирования.

Среднее количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Показатель заболеваемости не должен превышать базовый уровень – 40 случаев на 100 тыс. населения в течение 14 дней.

Если заполняемость коек превышает 50%, то вводится "оранжевый" уровень. Если более 75% – "красный".

Комиссия ТЭБ и ЧС принимает решение об установлении уровня эпидемической опасности каждые 7 дней.

Решение об ослаблении уровня опасности не может быть принято ранее, чем через 14 дней.

Напомним, по состоянию на 12 августа в Украине за сутки зафиксировано 1433 новых случая заражения коронавирусом. Антилидерами по количеству новых случаев COVID-19 является Киев, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Всего в Украине с начала эпидемии заболели 84 548 человек, из них 45 686 выздоровели, а 1970 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 36 892 человека.