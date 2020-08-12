Без парада и в масках. Зеленский определил, как в этом году надо отмечать День независимости

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".

23 августа, в День государственного флага, во всех населенных пунктах страны, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях должны пройти церемонии торжественного поднятия государственного флага.

В День независимости, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах намечено проведение торжеств с участием чиновников, участников ООС/АТО и общественности.

Также будут возложены цветы к памятникам и могилам выдающихся деятелей Украины, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.

Предусмотрены тематические культурно-художественные, медийные, выставочные мероприятия "по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыте национального государства".

Правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград и поощрительных отличий.

Напомним, в Верховной Раде согласовали дату внеочередного заседания парламента. Оно состоится 25 августа. Накануне, 24 августа Рада проведет торжественное заседание в честь Дня независимости. Внеочередное заседание потребовалось для того, чтобы рассмотреть вопрос повышения минимальной зарплаты.