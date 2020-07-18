На День Независимости в Киеве пройдет Шествие ветеранов, – ОП

Организаторы планируют, что шествие станет неполитической и объединительной акцией.

24 августа на День Независимости в Киеве состоится Шествие ветеранов.

Такую инициативу ветеранских общественных организаций на своем заседании поддержал Консультативный совет по делам ветеранов при президенте Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что это будет неполитическая и объединительная акция.

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Украины провел заседание, на котором обсуждались текущие вопросы деятельности совета, а также законодательные предложения по обеспечению социальной защиты ветеранов войны и членов семей погибших.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", – говорится в сообщении.

Читайте также: В украинских тюрьмах находятся 149 ветеранов войны

Также глава Консультативного совета Сергей Куницын проинформировал участников заседания о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа. В частности, в этот день планируется провести общенациональную минуту молчания. Возле Михайловского Златоверхого собора состоится панихида в память о погибших защитниках Украины с участием родственников погибших героев, одновременно подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.

Члены совета заслушали информацию руководителя рабочей группы по юридическому обеспечению Дмитрия Иванова относительно нового законопроекта в"О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) защитников Украины и ветеранов".

Участники заседания поддержали инициативу о создании совместной рабочей группы с Министерством по делам ветеранов для выработки единой позиции по актуализации и совершенствованию законодательной и нормативной базы, обеспечивающей социальные гарантии и права ветеранов войны и членов семей погибших защитников Украины.

С особым вниманием Консультативный совет рассмотрел законопроект в"О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украиныв" и вопросы амнистии участников АТО/ООС в 2020 году.

Среди прочего, Консультативный совет принял решение вынести на рассмотрение президента Украины проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

В прошлом году в Киеве на День Независимости состоялось официальное Шествие достоинства и ветеранский Марш защитников Украины.