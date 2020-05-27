В украинских тюрьмах находятся 149 ветеранов войны
2020-05-27 18:01:59
В правительстве создадут рабочую группу для работы с этой категорией лиц
В Украине сейчас в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 ветеранов. Об этом говорилось на встрече замминистра юстиции Елены Высоцкой и замминистра по делам ветеранов Алексея Ильяшенко.
На встрече также отметили необходимость разработки реабилитационных программ для осужденных ветеранов.
"В настоящее время в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 человек - ветеранов войны. Сегодня есть потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий", – заявила Высоцкая.
Два заместителя министров договорились о создании рабочей группы для работы с этой категорией лиц.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал создание экспертной группы ветеранов при главе государства для решения вопросов реабилитации и трудоустройства.
Как ранее сообщал Фокус:
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