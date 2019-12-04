Рада предоставила добровольцам АТО статус участников боевых действий
Порядок получения этого статуса должен разработать Кабмин
Добровольцы-участники антитеррористической операции на Донбассе получили соцгарантии и права участников боевых действий (УБД). Соответствующий законопроект сегодня приняла Верховная Рада.
Речь идет о бойцах, которые добровольно защищали Украину и непосредственно выполняли боевые задачи в районах АТО не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов) во взаимодействии с Вооруженными силами, МВД, Национальной гвардией, Национальной полицией, СБУ.Важно
Порядок предоставления добровольцам статуса УБД и лишения такого статуса, а также районы антитеррористической операции определяются Кабинетом министров.
Новый закон не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также на тех, кто добровольно обеспечивал проведение АТО - в том числе осуществлял волонтерскую деятельность.
Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать специальная комиссия при Минсоцполитики. Закон будет введен в действие с 1 января 2020 года.
По экспертным оценкам, по состоянию на конец 2019 года в Украине насчитывается около 3000 добровольцев.
По состоянию на 14 мая 2019 года статус УБД предоставлен 421 067 лицам, еще 119 557 человек являются лицами с инвалидностью вследствие войны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада предоставила право на государственную поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях всем категориям УБД и их детям.
- Галина Третьякова, возглавляющая комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, заявила, что отмены льгот УБД не будет.