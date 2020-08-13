На Донбассе погиб украинский разведчик. За сутки было 4 обстрела в зоне ООС

В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный разведчик. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

"Во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти бойца выясняют представители Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ.

При этом в утренней сводке пресс-центра штаба ООС говорится, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Отмечается, что за сутки 12 августа в районе проведения ООС было зафиксировано 4 обстрела со стороны российских оккупантов.

Огонь боевики вели вблизи Марьинки и Пивденного. Там было замечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия. Кроме того, в районе Зализного дважды боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета. А около Красногоровки противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Огневые провокации противника не несли угрозы защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.